В Эстонии заявили, что Запад имеет все возможности продолжать поставки вооружений Украине

Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал решение Германии предоставить Киеву системы ПВО IRIS-T

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Запасы вооружения стран Запада не исчерпаны, у них есть все возможности продолжать поставки Украине. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"Еще один миф заключается в том, что у сообщества западных стран на складах закончились оборудование и тяжелое вооружение, в котором нуждаются наши украинские друзья. Это неправда. У нас все еще есть большие возможности доставлять [оружие на Украину]", - отметил глава МИД.

Он также приветствовал решение Германии предоставить Киеву системы ПВО IRIS-T и призвал увеличить объем отправляемых Украине вооружений.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что накачивание западными вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента.