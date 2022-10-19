Вышедшие из ядерной сделки с Ираном США обвинили Тегеран в нарушении этой сделки из-за используемых Россией на Украине беспилотников

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Запад демонстрирует все более неадекватную позицию во внешней политике. Так, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что власти Ирана лгут, когда заявляют, что Россия не покупает у них беспилотные летательные аппараты для использования на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

Но самое интересное даже не это. Официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что поставка партии БПЛА Ираном в Россию, если таковая имела место, нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, в соответствии с которой была одобрена ядерная сделка 2015 года между Тегераном и шестью крупнейшими державами.

Американский дипломат, разумеется, не стал пояснять, какие именно правила может нарушать поставка одной страной вооружений или техники другой стране и причем здесь, собственно, ядерная сделка. Тем более, США сами первые вышли из ядерной сделки и, таким образом, пока к ней не вернулись, не имеют к ней никакого отношения.

Не очень понятно и то, по какому праву США пытаются диктовать Ирану, что и куда ему поставлять. Турция, например, открыто поставляет БПЛА «Байрактар» на Украину и никаких проблем не возникает. Также не возникали проблемы и из-за использования турецких беспилотников в конфликте Армении и Азербайджана. Наконец, сами США поставляют что угодно и кому угодно, если в этом есть определенный финансовый интерес. Конечно, если бы Иран поставлял беспилотники Украине, вопросов по ядерной сделке у представителя Госдепа бы не возникло.

Любопытен и еще один момент. Так, если об иранских беспилотниках заговорили на столь высоком уровне, если они оказались значимыми в дальнейшем выстраивании отношений между США и Ираном, это означает, что атаки дронов на украинские военные объекты и энергетическую инфраструктуру действительно приносят внушительный урон киевскому режиму. Судя по всему, на Украине очень волнуются после ежедневных атак объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов, и упрашивают США сделать все возможное для прекращения таких атак.

Ранее украинское руководство пригрозило самому Ирану ответственностью за соучастие в российской специальной военной операции, если он не прекратит поставлять России вооружения. Перед иранским посольством прошла акция протеста в привычном для современной Украины духе - экзальтированные девицы, плакаты с обвинениями в адрес Тегерана.

Напомним, что власти Ирана отрицают факт поставок беспилотных летательных аппаратов или иного вооружения в зону конфликта России и Украины. Тегеран не раз отмечал свою приверженность курсу мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Тем не менее, и западная, и украинская, и даже российская пресса неоднократно писала о поставках Ираном в Россию БПЛА Shahed-136, о готовящихся поставках БПЛА «Arash» и баллистических ракет средней и малой дальности. Но Иран - независимое государство, которое не лишено права поставлять свою продукцию тем или иным странам, если заинтересованность у этих стран есть.