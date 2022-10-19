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ТАСС

В Пентагоне заявили о взаимодействии со SpaceX по поводу работы Starlink на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Подполковник Гаррон Гэрн пояснил, что ведомство занимается "урегулированием деталей"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Пентагон контактирует с компанией SpaceX  по вопросу работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, занимается "урегулированием деталей". Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.

"Министерство обороны [США] находится в контакте со SpaceX и работает над урегулированием деталей", - сказал он.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что оборонное ведомство США рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы Starlink. Предприниматель Илон Маск позднее заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине.

Телекомпания CNN 13 октября сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. Первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 14 октября сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.

Маск 15 октября заявил, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. 

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Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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