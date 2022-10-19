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ТАСС

Главы МИД ЕС одобрили €500 млн для Украины и тренировочную миссию для ее армии

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Совет ЕС отметил, что шестой транш доводит общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира для Украины до €3,1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили выделение Украине очередного транша военной помощи размером в €500 млн в рамках Европейского фонда мира. Кроме того, главы МИД утвердили тренировочную миссию для украинской армии, которая должна начать функционировать в ноябре на территории ЕС. Об этом сообщил в понедельник Совет ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Сегодня совет принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF - прим. ТАСС) для дальнейшей поддержки потенциала и устойчивости Вооруженных сил Украины. Шестой транш в размере €500 млн теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до €3,1 млрд", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем подчеркивается, что "объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины". "В связи с этим меры помощи включают €490 млн на военную технику, предназначенную для нанесения смертоносной силы в оборонительных целях, а также €10 млн, предназначенные для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, и топливо", - отмечается в заявлении.

Главы МИД также утвердили тренировочную миссию для Украины. "Сегодня совет согласился создать миссию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine - прим. ТАСС). Целью миссии является содействие повышению боеспособности Вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - отмечается в документе.

В нем говорится, что "в ответ на просьбу Украины о военной поддержке, миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе их территориальных сил обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств - членов, поддерживающих проведение обучения". "EUMAM Ukraine будет работать на территории государств - членов ЕС и будет иметь свой оперативный штаб в Брюсселе, чтобы обеспечить общую координацию на стратегическом уровне. Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор отдела военного планирования и поведения во внешнеполитической службе ЕС", - добавил Совет.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансирование на этот период составит около €107 млн. "Миссия будет обеспечивать координацию двусторонней деятельности государств - членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами - единомышленниками и будет открыта для участия третьих государств", - говорится в нем. 

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Страны
Люксембург
Украина
Проекты
Евросоюз
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