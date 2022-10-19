Маск: SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине

Предприниматель ранее указал, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы, несмотря на финансовые потери

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", - написал он в понедельник в Twitter, комментируя опубликованную статью в газете Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

Телекомпания CNN 13 октября сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе также содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. 14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.

Маск 15 октября указал, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери.