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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин на ХХ съезде КПК объявил об ускорении развития армии Китая

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Си Цзиньпин уделяет особое внимание боевой готовности НОАК, как и его предшественники. Фото с сайта www.eng.mod.gov.cn
Си Цзиньпин уделяет особое внимание боевой готовности НОАК, как и его предшественники. Фото с сайта www.eng.mod.gov.cn.

Пекин. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о стремлении в более быстром темпе развивать Вооруженные силы КНР.

"Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал", - приводит слова председателя КНР Associated Press (AP).

Си Цзиньпин отметил, что Пекин не намерен объявлять об отказе от возможности при необходимости применить силу против Тайваня.

"Мы продолжим добиваться мирного воссоединения с Тайванем. Но мы никогда не будем обещать отказываться от использования силы. И мы оставляем за собой право применить все необходимые меры", - разъяснил председатель, добавив, что Китаю также нужно предотвратить вмешательство внешних сил в вопрос отношений с Тайванем.

Также он пообещал, что КПК приложит больше сил для технологического развития страны и для укрепления продовольственной безопасности и каналов поставок товаров для промышленности. Он отметил, что Китай добьется технологической "самодостаточности и мощи" за счет развития образовательной системы и приглашения иностранных экспертов. Си Цзиньпин говорил и о планах запуска "значимых национальных проектов", но не уточнил, о каких проектах идет речь.

Кроме того, Си Цзиньпин назвал успехом политику "нулевой терпимости" к COVID-19. При этом, отмечает AP, он не пояснил, будут ли власти менять подход в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ХХ съезд изберет Центральный комитет, который, в свою очередь, утвердит членов Политбюро и его Постоянного комитета, утвердит список членов Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, как ожидается, будет переизбран на этом посту на третий срок. Это откроет путь для переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в 2023 году. Он занимает пост главы государства с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками. Уставом КПК ограничение сроков для занятия высшего партийного поста не предусмотрено.

На съезде будут также затронуты вопросы экономического развития страны. Экономика Китая серьезно пострадала от пандемии COVID-19, тем не менее, китайское руководство продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" в отношении коронавируса, вводя жесткие меры локдауна в неблагополучных, по его мнению, районах.

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Тайвань
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