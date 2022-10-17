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ТАСС

Министр ВС Франции призвал чиновников НАТО и ЕС к сдержанности в словах о ядерном оружии

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Себастьен Лекорню обратил внимание на принципы ядерной доктрины Франции

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Должностные лица западных альянсов должны проявлять сдержанность в высказываниях о ядерном оружии. Такое мнение высказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Le Parisien.

"Деэскалация требует большой трезвости при выборе слов, - заметил Лекорню, комментируя рассуждения представителей Североатлантического альянса и Евросоюза об ответе в случае применения ядерного оружия. - Это правило должно действовать в отношении руководителей и особенно тех государств, которые обладают ядерным оружием".

Министр обратил внимание на принципы ядерной доктрины Франции. "Эта доктрина, как напоминал президент Франции Эмманюэль Макрон, является исключительно оборонительной, ясной и предсказуемой", - отметил Лекорню.

В среду президент Франции в эфире телеканала France 2 посоветовал меньше говорить о ядерной угрозе и больше работать над созданием условий для возвращения к миру.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в четверг на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, заявил, что "ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО". Он утверждал, что эти меры Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. 

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