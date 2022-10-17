Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt отправили в Тихоокеанский поход на фоне обострения отношений с Китаем

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Головной корабль-эсминец класса Zumwalt на днях покинул Японию, где находился в рамках своего длительного похода по Тихому океану. До этого корабль 19 сентября посещал военно-морскую базу США на острове Гуам. Текущий поход – самое дальнее плавание эсминца от порта приписки в Сан-Диего, начиная с того момента, как корабль в 2016 году был введен в эксплуатацию.

Одна из главных целей похода – проверить все возможности стелс-эсминцев класса Zumwalt. Хотя перед кораблем стоят обычные задачи, командование внимательно наблюдает за тем, как проходит путешествие. В ВМС США утверждают, что это очень важно для выстраивания стратегий взаимодействия эсминцев этого класса с другими кораблями и платформами.

Эсминцы этого класса - USS Zumwalt, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson - разрабатывались с усовершенствованной артиллерийской системой, одним из определяющих качеств которых является дальнобойность. Благодаря дальнобойной артиллерии корабли должны были оказывать огневую поддержку береговым силам и проводить другие военные операции в прибрежных водах.

Но затем ВМС США сократил количество заказываемых у военной промышленности кораблей с 30 до 3. Это привело к значительному подорожанию снарядов. Из-за этого эсминцы более не смогли бы выполнять изначально предназначавшуюся им роль, поэтому ВМС США решили вооружить их до 12 новыми ракетами. С кораблей теперь должны удалить орудия и заменить их вертикальными пусковыми установками для Common Hypersonic Glide Body.

Кроме того, корабли данного класса сталкивались с определенными проблемами технического характера. Например, однажды USS Zumwalt застрял в Панамском канале. Это произошло из-за неисправности дизельной установки. Эсминец пришлось буксировать.

Зато корабль показал себя очень неплохо во время шторма у берегов Аляски в 2019 году. Капитан Эндрю Карлсон сказал, что, несмотря на волны высотой до 6 м конструкция корпуса помогла выровнять корабль. Текущее плавание также призвано проверить возможности корабля в различных ситуациях и выявить вероятные проблемы технического характера.

Командование ВМС США официально заявляет, что пребывание USS Zumwalt в Тихом океане не является развертыванием. Но само появление стелс-эсминца в регионе должно подчеркивать постоянный характер американского военно-морского присутствия в данной части планеты. Тем более, в настоящее время США вступили в противостояние с Китаем, и очередной американский военный корабль в Восточной Азии и Океании демонстрирует КНР возможности американского флота.