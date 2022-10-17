Войти
Военное обозрение

Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt отправили в Тихоокеанский поход на фоне обострения отношений с Китаем

286
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Головной корабль-эсминец класса Zumwalt на днях покинул Японию, где находился в рамках своего длительного похода по Тихому океану. До этого корабль 19 сентября посещал военно-морскую базу США на острове Гуам. Текущий поход – самое дальнее плавание эсминца от порта приписки в Сан-Диего, начиная с того момента, как корабль в 2016 году был введен в эксплуатацию.

Одна из главных целей похода – проверить все возможности стелс-эсминцев класса Zumwalt. Хотя перед кораблем стоят обычные задачи, командование внимательно наблюдает за тем, как проходит путешествие. В ВМС США утверждают, что это очень важно для выстраивания стратегий взаимодействия эсминцев этого класса с другими кораблями и платформами.

Эсминцы этого класса - USS Zumwalt, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson - разрабатывались с усовершенствованной артиллерийской системой, одним из определяющих качеств которых является дальнобойность. Благодаря дальнобойной артиллерии корабли должны были оказывать огневую поддержку береговым силам и проводить другие военные операции в прибрежных водах.

Но затем ВМС США сократил количество заказываемых у военной промышленности кораблей с 30 до 3. Это привело к значительному подорожанию снарядов. Из-за этого эсминцы более не смогли бы выполнять изначально предназначавшуюся им роль, поэтому ВМС США решили вооружить их до 12 новыми ракетами. С кораблей теперь должны удалить орудия и заменить их вертикальными пусковыми установками для Common Hypersonic Glide Body.

Кроме того, корабли данного класса сталкивались с определенными проблемами технического характера. Например, однажды USS Zumwalt застрял в Панамском канале. Это произошло из-за неисправности дизельной установки. Эсминец пришлось буксировать.

Зато корабль показал себя очень неплохо во время шторма у берегов Аляски в 2019 году. Капитан Эндрю Карлсон сказал, что, несмотря на волны высотой до 6 м конструкция корпуса помогла выровнять корабль. Текущее плавание также призвано проверить возможности корабля в различных ситуациях и выявить вероятные проблемы технического характера.

Командование ВМС США официально заявляет, что пребывание USS Zumwalt в Тихом океане не является развертыванием. Но само появление стелс-эсминца в регионе должно подчеркивать постоянный характер американского военно-морского присутствия в данной части планеты. Тем более, в настоящее время США вступили в противостояние с Китаем, и очередной американский военный корабль в Восточной Азии и Океании демонстрирует КНР возможности американского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Панама
США
Япония
Продукция
Zumwalt
Похожие новости
24.06.2021
Защитить Курилы: на Дальнем Востоке учатся бороться с вражеским десантом
03.07.2019
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
25.07.2016
Вашингтон хочет достичь неуязвимости
17.03.2015
Пять самых грозных противокорабельных ракет ("The National Interest", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
17.09.2013
Грехи атомных крейсеров, или Зачем реактор на перспективном российском эсминце?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»