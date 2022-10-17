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Военное обозрение

Минобороны России в обращении к украинским военным: Общие потери ВСУ составили более 120 тысяч человек

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Источник изображения: topwar.ru

За время, прошедшее с момента начала специальной военной операции ВС РФ по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины, общие потери украинской армии составили 123 133 военнослужащих. Такие цифры называет Министерство обороны Российской Федерации в обращении к украинским военным.

Киев, по понятным причинам, старается скрывать свои человеческие потери. Равным образом, как запрещают на Украине и публиковать в интернете видео с разрушенными объектами инфраструктуры. Такие данные оказывают серьезный деморализующий эффект и на военных, и на общество в целом.

Между тем, российские военные в Донбассе обращаются с призывом к генералам, офицерам и солдатам ВСУ прекратить боевые действия. В обращении, которое транслируют специальные машины вблизи линии фронта, говорится, что Россия не хочет смерти украинцев, уничтожения городов и населенных пунктов. Об этом пишет военкор Сладков в своем Telegram-канале.

По утверждению военкора, ранее он рассуждал неправильно, считая, что массированный удар по Украине является частью плана специальной военной операции. На самом деле, это был быстрый ответ на атаки украинских формирований по территории России, включая теракт на Крымском мосту. То есть, Россия способна оперативно и жестко реагировать, делает вывод военкор.

Что касается человеческих потерь ВСУ, то действительно они впечатляют, и оптимальный выход для военных Украины – самим сбросить нацистский прозападный режим и прекратить боевые действия против российских войск. Другой вопрос, возможно ли это? Вряд ли. Но психологический эффект от трансляции таких обращений есть, в этом можно не сомневаться.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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