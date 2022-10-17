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Египет получил головной фрегат немецкой постройки проекта МЕКО 200EN

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14 октября 2022 года в Бремерхафене (Германия) состоялась церемония передачи военно-морским силам Египта головного фрегата Al-Aziz (бортовой номер "904") проекта МЕКО 200EN, построенного германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), в серии из четырех заказанных кораблей.

Головной переданный ВМС Египта фрегат Al-Aziz (бортовой номер "904") проекта МЕКО 200EN, построенный германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Бремерхафен, 14.10.2022 (с) TKMS

Одновременно состоялась церемония имянаречения также находящегося в Бремерхафене второго построенного для Египта корабля этого типа, получившего название Al-Qadeer (бортовой номер "905"), который в ближайшее время должен выйти на испытания.

Напомним, что германский концерн thyssenkrupp (в состав которого входит TKMS) в сентябре 2018 года подписал соглашение с Египтом о постройке для египетского флота четырех фрегатов проекта МЕКО А200EN стоимостью около 2,35 млрд евро (без учета стоимости ракетного вооружения), при этом предусматривалась постройка одного из этих фрегатов по лицензии в Египте. В начале 2019 года сообщалось, что количество заказанных Египтом фрегатов проекта МЕКО А200EN возросло до шести, причем два дополнительных корабля также предполагалось строить в Египте, за счет подлючения к финансированию контракта, помимо выступавшей с самого начала в качестве спонсора Саудовской Аравии, также и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако, по последним сообщениям, в Египте на военно-морской верфи в Александрии пока что будет построен только один фрегат МЕКО А200EN. Помимо средств Саудовской Аравии контракт реализуется также в счет выданного Германией экспортного кредита.

Строящиеся для ВМС Египта фрегаты проекта МЕКО А200EN близки по облику к двум ранее построенным TKMS для Алжира фрегатам проекта МЕКО А200АN (типа El Radii, введены в строй в 2016-2017 годах). Строительство египетских фрегатов ведется по уже традиционной для современного германского военного кораблестроения сложной схеме - корпусные секции (фактически, половинки) корпусов фрегатов строились по подряду на судостроительном предприятии Stahlbau Nord (группы Heinrich Rönner Gruppe) в Бремерхафене, затем транспортировались на верфь BVT Bremen той же группы в Бремене, где состыковывались и корпуса спускались на воду. После чего корпуса кораблей буксировались в Киль, где их достройка и оборудование осуществлялись сперва на верфи Kieler Werft TKMS, а затем снова отводились в Бремерхафен. TKMS отвечает за окончательную интеграцию, испытания и сдачу этих кораблей.

Головной фрегат для Египта Al-Aziz (бортовой номер "904") был начат строительством в сентябре 2019 года, спущен на воду в Бремене 27 апреля 2021 года и 5 апреля 2022 года вышел на испытания из Киля. Теперь он передан египетскому флоту. Два других строящихся в Германии для Египта фрегата были спущены на воду позднее в 2021 году.

В декабре 2021 года на египетской военно-морской верфи в Александрии в кооперации с TKMS началась постройка четвертого фрегата проекта МЕКО А200EN.

Длина фрегата проекта МЕКО А200EN составляет 121 метр, а полное водоизмещение - около 4000 тонн. Известно, что вооружение египетских кораблей проекта МЕКО А200EN составляют четыре четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 3, 32-зарядную вертикальную пусковую установку ЗРК средней дальности MBDA MICA-NG, 127-мм/64 универсальную артиллерийскую установку Leonardo LW с комплексом вооружения Vulcano, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI-Defence, два 533-мм торпедных аппарата для торпед SeaHake Мod 4, 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед MU-90, один или два вертолета постоянного базирования в ангаре. Корабли оснащены РЛС общего обнаружения Thales NS110 с АФАР и другим современным радиоэлектронным вооружением группы Thales.

Головной построенный германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Египта фрегат Al-Aziz (бортовой номер "904") проекта МЕКО 200EN на этапе испытаний, июнь 2022 года (с) www.navalnews.com

Все три строящихся в Германии для египетского флота фрегата проекта МЕКО 200EN вместе. Слева направо: Al-Aziz (бортовой номер "904"), Al-Qadeer (бортовой номер "905") и третий, с бортовым номером "907", название которому пока что официально не присвоено. Бремерхафен, 13.10.2022 (с) Mahmoud Gamal / @mahmouedgamal44

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