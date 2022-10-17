Армия США проведёт испытания оборудования и снаряжения для войск в арктическом регионе

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Поскольку для службы в Арктике задействуется всё больше сил, этой зимой армия будет тестировать оборудование и снаряжение, способные выдержать экстремально холодную погоду, для боевой бригады на Аляске. Заявление сделал Дуг Буш, помощник министра вооружённых сил США по закупкам, логистике и технологиям.

Это оборудование и обмундирование легче прежнего, при этом обладает еще большими возможностями

— сказал Буш во время круглого стола для СМИ на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Американская армия утвердила Арктическую стратегию в 2021 году. Она включала создание многопрофильной оперативной группы со штабом дивизии в арктическом регионе, а в июне этого года вновь активизировала 11-ю воздушно-десантную дивизию на Аляске, которая будет там базироваться на постоянной основе.

В августе также был заключен контракт с BAE Systems на сумму 278 миллионов долларов на создание нового вездехода для холодной погоды. Планируется, что он заменит несколько автомобилей, которым более 20 лет, на Аляске и в некоторых других местах, чтобы обеспечить большую мобильность в Арктике.

Кроме этого, Пентагон ищет альтернативные источники энергии для питания своих арктических установок в рамках стратегии службы по борьбе с изменением климата, заявила помощник министра по установкам, энергетике и окружающей среде Рэйчел Джейкобсон. В своей климатической стратегии служба поставила цель к 2040 году обеспечить выработку электроэнергии на месте без загрязнения углеродом.

Дуг Буш подчеркнул способность промышленности предоставить возможности для солдат, проходящих службу в экстремальных погодных условиях, таких как Арктика:

Частному сектору может не понадобиться грузовик, способный работать в течение продолжительного периода экстремально холодной погоды — но, нам он нужен

Интересно получается, в том время как армия США пытается усилить своё влияние в арктическом регионе, правительство США каждый день получает всё больше и больше недовольных граждан. Вашингтон всегда спешит «решить в пользу своих национальных интересов» все мировые проблемы, когда в этот момент у себя в стране растут цены на энергоресурсы и продовольствие. Инфляция по итогам сентября в США составила 8,2% в годовом выражении, при этом продовольственная инфляция по ряду наименований перевалила за 30%. Хотя, для американских лидеров внешняя политика – всегда способ «замаскировать» проблемы в границах своей собственной страны.