Шольц на встрече с премьерами Испании и Португалии обсудил СВО и вопросы энергетики

Стороны подчеркнули важность диверсификации источников энергии для обеспечения безопасности поставок в Европу

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу встречу с премьер-министрами Испании и Португалии Педро Санчесом и Антониу Коштой, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Европе на фоне нынешних событий на Украине, заверив Киев в дальнейшей поддержке; а также вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц встретился в пятницу со своими коллегами из Испании Педро Санчесом и Португалии Антониу Коштой. Три лидера подтвердили свою полную поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо", - отметил Хебештрайт. При этом он добавил, что собеседники также обсудили некоторые вопросы предстоящего на следующей неделе Европейского совета, в частности, касающиеся последствий спецоперации РФ на Украине, сферы энергетики и экономики, а также изменения климата.

"Они согласились с важностью срочных общеевропейских ответов на вызовы, связанные с высокими ценами на энергоносители", - констатировал представитель кабмина ФРГ. Стороны, по его словам, согласились с тем, что "зеленая сделка" ЕС является ключом к решению проблемы изменения климата и ускорению перехода к безуглеродной экономике к 2050 году, а снижение зависимости от ископаемого топлива за счет расширения использования возобновляемых источников энергии имеет решающее значение для европейской безопасности.

"Шольц, Кошта и Санчес подчеркнули важность диверсификации источников энергии для обеспечения безопасности поставок в Европу. В этом контексте они указали на важность ускорения строительства интерконнекторов в ЕС, включая зеленую водородную газовую инфраструктуру, и договорились совместно заняться этим вопросом", - заключил Хебештрайт.