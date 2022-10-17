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ТАСС

Тренировочная миссия ЕС для 12 тыс. солдат Украины должна начать работу с середины ноября

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Солдаты украинской армии вр время военных учений на полигоне под Житомиром
Солдаты украинской армии вр время военных учений на полигоне под Житомиром.
Источник изображения: © AP Photo, Efrem Lukatsky

Главы МИД стран ЕС намерены утвердить 17 октября в Люксембурге решение о ее запуске

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены утвердить 17 октября в Люксембурге решение о запуске тренировочной миссии для Украины, которая должна начать функционировать с середины ноября. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД в Люксембурге.

"Министры примут два важных решения в понедельник. Одно из них - по тренировочной миссии ЕС для Украины", - сказал он.

Как пояснил другой европейский дипломат, миссия должна начать работу в середине ноября. "Цель в том, чтобы миссия начала функционировать с середины ноября. Предполагается, что в ее рамках будут подготовлены около 12 тыс. человек", - пояснил он.

По словам дипломата, миссия в настоящее время рассчитана на два года. "Возможно, что надо будет тренировать больше людей, возможно, будут и другие потребности. Пока наша цель - запустить эту миссию. Конечно, потом могут быть изменения, будем адаптироваться", - добавил он.

В рамках миссии предполагается обучать украинцев управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, разминированию, а также оказанию медицинской помощи.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, создание Евросоюзом миссии по оказанию военной помощи Украине закрепит ЕС в статусе участника конфликта. 

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