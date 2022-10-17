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В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России

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Производство микроэлектроники
Производство микроэлектроники.
Источник изображения: industry-hunter.com

Западные санкции лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил замминистра финансов США Уолли Адейомо. Его слова приводит РИА Новости.

«В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине», — сказал он на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

Адейомо предположил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются необходимые для производства оружия компоненты. «Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», — отметил он, не уточняя, о каких производителях идет речь.

В сентябре издание Popular Mechanics писало, что оборонно-промышленный комплекс России имеет успешный опыт обхода западных санкций.

В августе управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия «Брамос аэроспейс» Атул Динкар Ране сообщил, что санкции не повлияли на работу компании.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
PJ-10 Brahmos
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