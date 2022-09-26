Войти
Lenta.ru

В США вспомнили успешный опыт обхода одной российской отраслью западных санкций

951
0
0
Обработка детали двигателя на станке с ЧПУ
Обработка детали двигателя на станке с ЧПУ.
Источник изображения: ОАО "Коломенский завод" / flotprom.ru

Одна из российских отраслей — оборонно-промышленный комплекс (ОПК) — имеет успешный опыт обхода западных санкций. Об этом вспомнил американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что «высокотехнологичный производственный сектор России относительно слабо развит по сравнению с другими крупными странами, а это означает, что Москва должна импортировать полупроводники и другую электронику».

«Подорвут ли международные санкции способность России производить новое оружие? Исторически Россия добилась больших успехов в получении подсанкционного оборудования. В 1980-х годах советские подводные лодки необъяснимым образом стали намного тише и научились уклоняться от обнаружения», — говорится в публикации.

Отмечается, что это стало возможным благодаря поставкам оборудования из Японии и Норвегии. «Эти станки с ЧПУ использовались для изготовления новых гребных винтов подводных лодок, которые снижали шум, издаваемый подводной лодкой на ходу», — пишет издание.

В сентябре американский журнал Military Watch Magazine заметил, что у западных стран заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают Вооруженным силам Украины боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
М-55
Т-55
Т-72
Компании
ОПК АО
Похожие новости
26.09.2022
В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками
09.03.2020
Прикрывающая наше побережье
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
25.11.2013
Что осталось от былой военной мощи Украины
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?