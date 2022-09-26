В США вспомнили успешный опыт обхода одной российской отраслью западных санкций

Обработка детали двигателя на станке с ЧПУ.

Одна из российских отраслей — оборонно-промышленный комплекс (ОПК) — имеет успешный опыт обхода западных санкций. Об этом вспомнил американский журнал Popular Mechanics.

Издание уверяет, что «высокотехнологичный производственный сектор России относительно слабо развит по сравнению с другими крупными странами, а это означает, что Москва должна импортировать полупроводники и другую электронику».

«Подорвут ли международные санкции способность России производить новое оружие? Исторически Россия добилась больших успехов в получении подсанкционного оборудования. В 1980-х годах советские подводные лодки необъяснимым образом стали намного тише и научились уклоняться от обнаружения», — говорится в публикации.

Отмечается, что это стало возможным благодаря поставкам оборудования из Японии и Норвегии. «Эти станки с ЧПУ использовались для изготовления новых гребных винтов подводных лодок, которые снижали шум, издаваемый подводной лодкой на ходу», — пишет издание.

В сентябре американский журнал Military Watch Magazine заметил, что у западных стран заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают Вооруженным силам Украины боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55.