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В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками

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Танки Т-72 ВС Украины
Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

У западных стран заканчиваются запасы танков Т-72, поэтому они передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55. Главную проблему Киева с поставляемой техникой раскрыл американски журнал Military Watch Magazine.

Издание напоминает, что М-55 оснащены 105-миллиметровой пушкой, под которую у ВСУ практически нет снарядов.

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», — говорится в публикации.

В сентябре «Российская газета» написала, что Словения отправит на Украину партию из 28 танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А.

В том же месяце в The Drive предположили, что США могли бы поставить Украине старые модификации M1 Abrams, но Киев рискует столкнуться с проблемами при обслуживании машин.

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Страны
Россия
Словения
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
М-55
Т-55
Т-72
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