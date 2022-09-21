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В США предупредили о проблемах американских M1 Abrams на Украине

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Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams.
Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U. S. Army

США могли бы поставить Украине старые модификации танков M1 Abrams, при обслуживании которых Киев рискует столкнуться с проблемами. Об этом пишет американское издание The Drive.

«M1 могут представлять уникальные проблемы с обслуживанием и логистикой для Вооруженных сил Украины, в немалой степени из-за их ресурсоемких и сложных силовых установок с газотурбинными двигателями», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что подавляющее большинство западных и советских (российских) танков используют более простые дизельные двигатели.

В августе в 19FortyFive заметили, что танк M1 Abrams десятилетиями заставляет Россию сильно нервничать.

В июне обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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