США могли бы поставить Украине старые модификации танков M1 Abrams, при обслуживании которых Киев рискует столкнуться с проблемами. Об этом пишет американское издание The Drive.

«M1 могут представлять уникальные проблемы с обслуживанием и логистикой для Вооруженных сил Украины, в немалой степени из-за их ресурсоемких и сложных силовых установок с газотурбинными двигателями», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что подавляющее большинство западных и советских (российских) танков используют более простые дизельные двигатели.

В августе в 19FortyFive заметили, что танк M1 Abrams десятилетиями заставляет Россию сильно нервничать.

В июне обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.