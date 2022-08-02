Глава «Брамос аэроспейс» рассказал о производстве ракет в условиях санкций

Западные антироссийские санкции не повлияли на работу российско-индийского совместного предприятия «Брамос аэроспейс», которое производит ракеты BrahMos. О возможности производить боеприпасы в условиях санкций ТАСС сообщил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

«Санкции против России не повлияли на нас. Никаких трудностей не возникло. Вы знаете, всегда есть какие-то помехи, мешающие набирать скорость. Но мы смогли справиться со всеми этими помехами», — сообщил он.

Ране отметил, что вопрос оплаты решили до введения западных санкций, которые касались ограничений по оплате в долларах. «Не забывайте, что США и Запад ввели санкции давно, после Крыма. "Брамос" разобрался со всеми возникшими трудностями», — подчеркнул он.

По словам главы компании, он не видит проблем с производством ракет BrahMos «в ближайшие 15 лет».

В мае Индия впервые провела испытания улучшенной крылатой ракеты увеличенной дальности BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ.

В феврале 2021 года в публикации The Drive предположили, что перспективная ракета для Су-57 может быть основана на российско-индийской ракете BrahMos-II.