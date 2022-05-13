Индия впервые испытала улучшенную ракету BrahMos c истребителя

Самолет Су-30МКИ со сверхзвуковой противокорабельной ракетой PJ-10 BrahMos на выставке Aero India в Бангалоре.

Индия впервые провела испытания улучшенной сверхзвуковой крылатой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства страны.

«Испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны подчеркнули, что ракета BrahMos даст возможность военно-воздушным силам (ВВС) Индии наносить высокоточные удары с истребителей Су-30МКИ по наземным и морским целям на больших расстояниях.

«Увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками самолета Су-30МКИ обеспечивают военно-воздушным силам Индии стратегический охват», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ракету BrahMos разработали специалисты Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии и ВПК «НПО машиностроения». В основе ракеты лежит экспортная версия советской противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». PJ-10 производят на совместном российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace.

В январе Индия провела испытания улучшенной крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Ракету запустили с борта эсминца Visakhapatnam.