В Белоруссии заявили, что ухудшение ситуации на Украине подтолкнет Киев к переговорам с РФ

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что властям республики переговоры всегда виделись единственным методом решения конфликтогенных ситуаций, подобная которым наблюдается на Украине

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Только ухудшение ситуации на Украине может подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"<...> Переговоры могут быть успешными только с политической воли всех вовлеченных в это сторон. Если ее не будет - неважно, где будут происходить переговоры, в Беларуси, в Турции, да хоть в Антарктиде, никакого успеха не будет. Сегодня, к сожалению, я не вижу такой политической воли, во всяком случае с украинской стороны. Я пессимист в этом случае и думаю, что лишь ухудшение ситуации в стране может подтолкнуть к решению", - пояснил Макей свою позицию относительно предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко представителям Украины и России сесть за стол переговоров с целью мирного урегулирования. Как заявила спикер Совфеда 6 октября, парламентарии Украины не отреагировали на ее инициативу.

По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, властям республики переговоры всегда виделись единственным методом решения конфликтогенных ситуаций, подобная которым наблюдается на Украине.

Как ранее Макей сообщил в интервью "Известиям", после появления сообщений о планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств в Белоруссии объявлен режим контртеррористической операции. В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, что "на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси". При этом он отметил, что хотя самим украинцам "это абсолютно не нужно", их "толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси" для того, чтобы втянуть в конфликт белорусов, "чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью".