Пушилин: из-за больших объемов западного оружия в ДНР нужно перестраивать систему ПВО

По словам врио главы ДНР, украинские войска наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому в республике в настоящее время увеличивают число комплексов ПВО

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Страны Запада поставляют Киеву устаревшее вооружение, однако из-за его количества в Донецкой Народной Республике (ДНР) приходится перестраивать систему ПВО. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-24" сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и устаревшее вооружение, но тем не менее за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать в том числе и элементы противовоздушной обороны. Это обусловлено тем, что мы сейчас руководствуемся необходимостью максимально, насколько это возможно, противодействовать обстрелам", - сказал он.

По словам Пушилина, украинские войска наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому в республике в настоящее время увеличивают число комплексов ПВО.