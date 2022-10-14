Петербургский вуз и разработчик бортовой электроники открыли лабораторию базовой кафедры

Она позволит предметно готовить будущих специалистов и эффективно реагировать на запросы рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и электронная компания "Элкус" открыли лабораторию базовой кафедры авиационных приборов, интерфейсов и систем. Она позволит предметно готовить будущих специалистов и эффективно реагировать на запросы рынка, сообщила в четверг ректор университета Юлия Антохина.

"В свете последних событий, когда вопросы, связанные с определением узкопрофильности выходят на первый план, и все вопросы, которые стояли в разработке в узкопрофильных секторах экономики, сегодня являются первозначимыми <…> было принято решение с предложением руководства "Элкус" открыть базовую кафедру в их стенах. <…> В режиме реального времени мы надеемся и будем удовлетворять потребности для работодателя, для отрасли, поставляя сразу предметно обученных выпускников", - сказала она во время церемонии открытия.

Ректор ГУАП добавила, что последние годы вуз стремительно развивается, открылись порядка 15 новейших лабораторий, но базовая кафедра создана впервые за восемь лет. Теперь студенты со второго курса смогут работать с современным оборудованием, проводить научные исследования в области создания устройств и систем телекоммуникационного назначения, связи, отображения информации с элементами виртуальной и дополненной реальности, разрабатывать устройства реализации интерфейсов для авиационной техники и создания цифровых инфраструктур, проектировать кабины самолетов и космических кораблей нового поколения.

Как добавил генеральный директор АО "Элкус" Сергей Хвощ, студенты ГУАП будут обучаться более приближено к практике, а в дальнейшем они смогут остаться работать на предприятии. "Мы хотим получать специалистов уже в законченном виде, а не тех, которые знают все только в теории, а на практике ничего не могут", - сказал он.

Электронная компания "Элкус" - один из крупнейших в России разработчиков и производителей электроники для аэрокосмических и судовых комплексов.