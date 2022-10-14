Ушаков: РФ слышала об идее пятисторонних переговоров по Украине пока "только из газет"

По словам помощника президента, такое предложение не поступало и по дипломатическим каналам

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине не поступало России от Турции по официальным каналам, Москва слышала о нем "только из газет", сообщил журналистам в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я не знаю, это он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы пока не слышали", - сказал Ушаков. Он добавил, что такое предложение не поступало и по дипломатическим каналам.

Дипломат поделился информацией о том, что "в ходе закрытых контактов с европейцами и американцами турки в какой-то степени затрагивали эту тему". "Но не больше. И реакцию со стороны западных стран я не знаю", - добавил он.

В ответ на вопрос, интересно ли России предложение о проведении таких переговоров, Ушаков отметил: "Мы от любых контактов не отказываемся. Но что обсуждать - пока непонятно". Он повторил, что пока никто "эту идею не конкретизировал", она "повисла только в СМИ". "На сегодняшнем политическом уровне она не обсуждалась совершенно", - подчеркнул дипломат.

Представитель Кремля подтвердил, что на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами Киргизии и Таджикистана тема Украины также не обсуждалась. "Даже можно быть непрофессионалом, чтобы догадаться об этом", - с иронией заметил Ушаков. На повестку этой трехсторонней встречи была прежде всего вынесена ситуация на киргизско-таджикской границе, где время от времени происходят обострения.

При этом в беседе президента РФ с эмиром Катара украинская тематика затрагивалась. "Кое-какие аспекты обсуждались, надо сказать", - сообщил Ушаков, не став уточнять детали.

Ранее, 11 октября, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что Эрдоган планирует обсудить в Астане с Путиным возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе Анкары.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном и Парижем. По словам пресс-секретаря российского лидера, прежде чем рассуждать о гипотетической возможности таких переговоров, "нужно понять целеполагание такой встречи, понять, для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи".