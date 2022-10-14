Зеленский: на вооружении украинской армии находится только 10% от требующихся систем ПВО

Президент Украины поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS-T SLM, а также США за решение передать Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии состоит лишь 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны.

"Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает. <...> Мы хотели бы [от Запада] поставок систем ПВО в разы больше. И тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо", - сказал он, выступая в режиме видеконференции на заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS-T SLM, а также США за решение передать Киеву зенитные ракетные комплексы NASAMS, призвав другие страны, в частности Италию и Францию, активизироваться и оказать "посильную помощь" в этом вопросе.