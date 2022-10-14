Крашенинников не исключил смягчения норм УК и КоАП после окончания военной операции

В России весьма подвижное налоговое законодательство, уголовное законодательство, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ужесточенные нормы Уголовного кодекса (УК) РФ, а также Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) после окончания военной операции РФ на Украине могут быть смягчены, если в них не будет потребности, допустил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Можно ли возвращаться к действующим нормам? Конечно, можно, а иногда и необходимо. Ситуация меняется, а законодательство - это зеркало ситуации в государстве и обществе. У нас весьма подвижное налоговое законодательство, уголовное законодательство, КоАП и так далее. Если потребности в таких нормах не будет или потребуется их корректировка, то, конечно, нужно будет возвращаться к этим текстам и менять их", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, нужны ли в УК РФ дополнительные уточнения в связи с частичной мобилизацией, Крашенинников ответил, что нужно будет "смотреть по ситуации". "Наша жизнь отражается в том числе в законодательстве, в том числе в уголовном", - заметил он.

Крашенинников также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о компенсаторных механизмах взамен механизма Европейского суда по правам человека. "Прорабатывается этот вопрос - по поводу компенсаторных механизмов. Но пока в виде текста этого нет", - уточнил он.

В июне Госдума приняла пакет законопроектов о неисполнении постановлений ЕСПЧ. Законом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых обстоятельств.