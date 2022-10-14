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ТАСС

Зеленский оценил потребности Украины в поддержке в 2023 году в более чем $60 млрд

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

В частности, стране необходима сумма в $20 млрд в качестве ключевого источника покрытия бюджетного дефицита

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Международного валютного фонда (МВФ) заключения нового соглашения о финансовой поддержке на сумму в $20 млрд в качестве ключевого источника покрытия бюджетного дефицита и удовлетворения других потребностей Киева в будущем году на общую сумму в более чем $60 млрд.

"Я хотел бы предложить вам три шага. Во-первых, я считаю, было бы полезно, если бы мы создали координационный формат для финансовой поддержки Украины, похожий на тот, что был создан в Рамштайне (военная база в ФРГ) для оборонной поддержки", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании второго круглого стола посвященного ситуации на Украине, организованного МВФ и Всемирным банком (ВБ), с участием директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. "Госпожа Кристалина Георгиева и я обсуждали важность координации доноров. Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая будет предоставлять финансовую помощь Украине и действовать быстро на уровне международных доноров и отдельных стран, принимающих участие в оказании помощи", - добавил он.

"Второе - надежное покрытие дефицита (госбюджета Украины) и обеспечение базовых потребностей народа [Украины]", - продолжил Зеленский. Он напомнил, что, по прогнозам, ВВП Украины и реальные доходы ее населения в текущем году сократятся на треть.

"В настоящее время наша страна имеет две главные финансовые потребности - 38 млрд долларов для покрытия дефицита нашего бюджета на будущий год <...>, а также еще $17 млрд, которые были подтверждены Всемирным банком и необходимы для восстановления критически важной инфраструктуры", - заявил президент Украины. "Нам также нужны целевые кредиты в размере 2 млрд долларов для восстановления разрушенной электроэнергетической инфраструктуры и расширения нашего экспорта в Европу", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что Украине необходимы кредитные линии для приобретения газа и угля на будущий отопительный сезон. "Масштаб поддержки на этот год должен быть не менее 5 млрд долларов", - добавил президент Украины. "Возможно, нам не понадобится использовать эти лимиты, но они должны быть предусмотрены, чтобы гарантировать стабильность", - считает он. Общая сумма финансовых запросов Украины, озвученная Зеленский, таким образом составила 62 млрд долларов.

 

Новая программа

 

"В этом контексте преодоления дефицита и гарантирования стабильности критически важное значение играет новая программа сотрудничества с МВФ, с реалистичным объемом до 20 млрд долларов. Эта программа должна быть в конце концов одобрена в качестве главного источника покрытия дефицита", - заявил Зеленский.

"Третий шаг, который я хочу предложить - это конкретные инструменты поддержки инвестиций в Украину, чтобы стимулировать экономику", - добавил Зеленский. Он пояснил, что для того, чтобы бизнес начал вкладывать капиталы в украинскую экономику, нужен механизм страхования рисков, связанных с боевыми действиями. "Я надеюсь, что мы сможем запустить такой механизм вместе со Всемирным банком", - заявил Зеленский. Он также предложил западным странам, поддерживающим Украину, предоставить гарантии своих экспортно-импортных банков для поддержки поставок оборудования Украине. Он не назвал конкретных объемов кредитных гарантий, которые, по его мнению, нужны Киеву.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подверг Международный валютный фонд критике за "пассивность" в деле оказания поддержки Киеву и призвал активизировать деятельность. По словам Шмыгаля, в последние месяцы Киев не может согласовать с МВФ новую программу финансирования. Ранее Национальный банк Украины сообщал, что суммарно оказанная и обещанная финансовая помощь Украине по линии МВФ, Евросоюза, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и иностранных правительств оценивается примерно в 30 млрд долларов. 

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Кредитование
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