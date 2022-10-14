Войти
Военное обозрение

От танков до ЗРК для эшелонированной ПВО: представлен список оружия, которое Киев запросил у НАТО

337
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе появился рамочный список вооружения, которое Украина просит предоставить страны НАТО. С этим списком сегодня украинская делегация обратилась к министрам обороны стран Североатлантического альянса.

Украинский министр Резников, который сегодня буквально бросался навстречу Ллойду Остину, представил желаемый перечень.

В разделе РСЗО Киев желает получить не только дополнительные пусковые установки, но и боеприпасы стандарта НАТО. Напомним, что ранее американская пресса выходила с материалами о том, что украинские военные за неделю боёв тратят как минимум месячную «норму» (для практики ведения боевых действий) боеприпасов.

В разделе «Ствольная артиллерия» киевский режим выпрашивает натовские САУ, колёсные буксируемые гаубицы, «иные орудия» калибров 122, 152, 155 мм с «дополнительными объёмами боеприпасов».

В разделе «ПВО» украинская сторона запросила передачу Украине зенитных ракетных комплексов, «включая комплексы советского образца С-300 и западной разработки», для «выстраивания эшелонированной обороны».

Также Киев ожидает от стран НАТО радаров, зимней амуниции для войск, береговых ракетных комплексов, танков, средств РЭБ.

Эксперты прикинули запросы Киева, переведя всё это в финансовые средства. Оказалось, что если всё это предоставить Киеву даже в минимальных комплектах, то НАТО придётся «здесь и сейчас» раскошелиться ещё как минимум на 20 млрд долларов, причём ещё и дополнительно опустошая свои собственные склады.

Обратил на себя внимание тот факт, что на встрече в Брюсселе были выставлены только два флага - США и Украины, что однозначно подчёркивало, кто является главным бенефициаром отправки оружия киевскому режиму. И усадили Резникова рядом с Остиным, которого он так горячо заключал в объятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
С-300
Проекты
NATO
Похожие новости
11.08.2022
Владислав Лобаев: Вся линейка наших винтовок участвует в спецоперации
28.10.2020
Победитель получает все
20.06.2016
Реактивный "Полонез" Лукашенко
19.02.2015
"Как начать непрямую войну с Россией"
20.01.2015
Новый щит и новый меч
12.08.2013
Если завтра война
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны