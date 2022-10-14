От танков до ЗРК для эшелонированной ПВО: представлен список оружия, которое Киев запросил у НАТО

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В западной прессе появился рамочный список вооружения, которое Украина просит предоставить страны НАТО. С этим списком сегодня украинская делегация обратилась к министрам обороны стран Североатлантического альянса.

Украинский министр Резников, который сегодня буквально бросался навстречу Ллойду Остину, представил желаемый перечень.

В разделе РСЗО Киев желает получить не только дополнительные пусковые установки, но и боеприпасы стандарта НАТО. Напомним, что ранее американская пресса выходила с материалами о том, что украинские военные за неделю боёв тратят как минимум месячную «норму» (для практики ведения боевых действий) боеприпасов.

В разделе «Ствольная артиллерия» киевский режим выпрашивает натовские САУ, колёсные буксируемые гаубицы, «иные орудия» калибров 122, 152, 155 мм с «дополнительными объёмами боеприпасов».

В разделе «ПВО» украинская сторона запросила передачу Украине зенитных ракетных комплексов, «включая комплексы советского образца С-300 и западной разработки», для «выстраивания эшелонированной обороны».

Также Киев ожидает от стран НАТО радаров, зимней амуниции для войск, береговых ракетных комплексов, танков, средств РЭБ.

Эксперты прикинули запросы Киева, переведя всё это в финансовые средства. Оказалось, что если всё это предоставить Киеву даже в минимальных комплектах, то НАТО придётся «здесь и сейчас» раскошелиться ещё как минимум на 20 млрд долларов, причём ещё и дополнительно опустошая свои собственные склады.

Обратил на себя внимание тот факт, что на встрече в Брюсселе были выставлены только два флага - США и Украины, что однозначно подчёркивало, кто является главным бенефициаром отправки оружия киевскому режиму. И усадили Резникова рядом с Остиным, которого он так горячо заключал в объятия.