В Белом доме не видят у РФ желания вести переговоры и будут поддерживать Украину

В Белом доме обеспокоены якобы прозвучавшими со стороны РФ угрозами применения ядерного оружия, однако солидарны с Москвой в том, что нельзя прибегать к использованию таких боеприпасов, поскольку при таком развитии событий победителей в конфликте не будет

ТАСС, 12 октября. Администрация США считает, что руководство РФ пока не продемонстрировало желание вести переговоры по урегулированию конфликта с Украиной, и будет продолжать поддерживать власти в Киеве, настроенные на продолжение военных действий. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Президент [РФ Владимир] Путин пока не изъявил желание вести переговоры, в то время как президент [Украины Владимир] Зеленский хочет продолжать защищать свою страну, и мы (США - прим. ТАСС) продолжим поддерживать его в этом стремлении, - сказал Кирби. - В то же время мы считаем, что переговоры являются идеальным вариантом для урегулирования ситуации на Украине".

Кирби также вновь отметил, что в Белом доме обеспокоены якобы прозвучавшими со стороны РФ угрозами применения ядерного оружия, однако солидарны с Москвой в том, что нельзя прибегать к использованию таких боеприпасов, поскольку при таком развитии событий победителей в конфликте не будет.

11 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты пока не рассматривают заявления России относительно переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог.

Путин неоднократно открыто заявлял о готовности России к переговорам с Украиной. Как сообщил 10 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон не обсуждали проведение переговоров России и Украины. Комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США хотят завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров, Песков заметил, что "вряд ли это можно назвать инициативой". По его словам, "есть кодифицированное решение" Зеленского "отказаться от каких-либо переговоров".