Войти
ТАСС

В Белом доме не видят у РФ желания вести переговоры и будут поддерживать Украину

363
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

В Белом доме обеспокоены якобы прозвучавшими со стороны РФ угрозами применения ядерного оружия, однако солидарны с Москвой в том, что нельзя прибегать к использованию таких боеприпасов, поскольку при таком развитии событий победителей в конфликте не будет

ТАСС, 12 октября. Администрация США считает, что руководство РФ пока не продемонстрировало желание вести переговоры по урегулированию конфликта с Украиной, и будет продолжать поддерживать власти в Киеве, настроенные на продолжение военных действий. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Президент [РФ Владимир] Путин пока не изъявил желание вести переговоры, в то время как президент [Украины Владимир] Зеленский хочет продолжать защищать свою страну, и мы (США - прим. ТАСС) продолжим поддерживать его в этом стремлении, - сказал Кирби. - В то же время мы считаем, что переговоры являются идеальным вариантом для урегулирования ситуации на Украине".

Кирби также вновь отметил, что в Белом доме обеспокоены якобы прозвучавшими со стороны РФ угрозами применения ядерного оружия, однако солидарны с Москвой в том, что нельзя прибегать к использованию таких боеприпасов, поскольку при таком развитии событий победителей в конфликте не будет.

11 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты пока не рассматривают заявления России относительно переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог.

Путин неоднократно открыто заявлял о готовности России к переговорам с Украиной. Как сообщил 10 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон не обсуждали проведение переговоров России и Украины. Комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США хотят завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров, Песков заметил, что "вряд ли это можно назвать инициативой". По его словам, "есть кодифицированное решение" Зеленского "отказаться от каких-либо переговоров". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
05.05.2022
The Conversation: США и НАТО обозначили военную стратегию на Украине
29.11.2021
Fox News (США): почему шанс, что Россия нападет на Украину этой зимой, выше, чем 50 на 50?
12.11.2019
НАТО вместо ООН
19.03.2019
Односторонний контроль: мир без договоров об ограничении вооружений
08.10.2018
The Hill (США): Действительно ли мы готовы к войне с Россией или Китаем?
27.07.2016
НАТО: искусство провоцировать Россию, не защищая Польшу (Atlantico, Франция)
20.05.2015
Агрессия «общечеловеческого»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины