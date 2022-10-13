В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К

Официальный представитель военно-морских сил Индии сообщил, что утром 12 октября 2022 года близ Гоа в море потерпел крушение корабельный истребитель МиГ-29К российского производства индийской морской авиации. Самолет возвращался на авиабазу ВМС Индии Ганза (Даболим) близ Гоа из планового учебного полета, но вследствие технической неисправности упал в море. Летчик успешно катапультировался и был подобран поисково-спасательной службой.

Корабельный истребитель МиГ-29К (бортовой номер IN817) авиации ВМС Индии на палубе нового индийского авианосца Vikrant, 2022 год (с) PTI

Это уже пятая потеря истребителя серии МиГ-29К авиации ВМС Индии.

Первая потеря самолета этого типа в авиации ВМС Индии произошла 3 января 2018 года, когда индийский МиГ-29К потерпел аварию во время взлета на авиабазе Ганза, летчик успешно катапультировался.

16 ноября 2019 года вскоре после взлета с авиабазы Ганза разбился двухместный корабельный истребитель МиГ-29КУБ, оба индийских летчика успешно катапультировались. Причиной аварии было названо столкновение самолета со стаей птиц, с попаданием птиц в двигатель и последующим пожаром.

23 февраля 2020 года в ходе учебного полета с авиабазы Ганза над морем разбился одноместный истребитель МиГ-29К, летчик успешно катапультировался.

26 ноября 2020 года в Аравийском море в ходе полетов с индийского авианосца R 33 Vikramaditya потерпел крушение двухместный истребитель МиГ-29КУБ. Один из летчиков самолета катапультировался и был спасен, а второй (инструктор коммандер Нишант Сингх) погиб.

Всего по контрактам 2004 и 2010 годов ВМС Индии получили 45 корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (9-41 и 9-47) производства АО "РСК "МИГ", поставки которых были произведены с 2009 по 2016 годы. Эти самолеты состоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий индийской морской авиации на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа.

Со стороны bmpd отметим, что наблюдается очевидный рост аварийности истребителей МиГ-29К/КУБ в последние годы на фоне продолжающихся системных жалоб индийской стороны на проблемы с качеством и с технической поддержкой как самих самолетов, так и их двигателей. C начала поступления МиГ-29К на вооружение авиации ВМС Индии исправность их парка не превышает половины. РСК "МИГ" годами проявляет странную безучастность и отсутствие энергии и компетентности по отношению к главному нынешнему эксплуатанту своих самолетов. Очевидно, что на фоне происходящего на Украине это не улучшает репутацию российской военной техники в глазах индийских партнеров, несмотря на их стремление к продолжению военно-технического сотрудничества с Россией.