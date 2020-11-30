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Разбился корабельный истребитель МиГ-29КУБ авиации ВМС Индии

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Как сообщили индийские СМИ, 26 ноября 2020 года в Аравийском море в ходе полетов с индийского авианосца R 33 Vikramaditya потерпел крушение двухместный корабельный истребитель МиГ-29КУБ российского производства авиации военно-морских сил Индии.

Корабельный истребитель МиГ-29К (военный номер IN 830) из состава 300-й эскадрильи авиации ВМС Индии на палубе индийского авианосца R 33 Vikramaditya во вреся американо-индийских совместных военно-морских учений Malabar 2020. 19.11.2020 (с) ВМС Индии

Министерство обороны Индии сообщило, что один из летчиков самолета катапультировался и был спасен, а поиски второго (лейтенант-коммандера Нишанта Сингха) "продолжаются".

Это уже третья потеря индийского корабельного МиГ-29К/КУБ за год. 16 ноября 2019 года вскоре после взлета с авиабазы авиации ВМС Индии Ганза (Даболим) разбился двухместный корабельный истребитель МиГ-29КУБ, оба индийских летчика тогда успешно катапультировались. Причиной аварии было названо столкновение самолета со стаей птиц, с попаданием птиц в двигатель и последующим пожаром. А 23 февраля 2020 года в ходе учебного полета с авиабазы Ганза разбился одноместный корабельный истребитель МиГ-29К. Авария произошла над морем у побережья Гоа, летчик тоже успешно катапультировался и был спасен.

Ранее ВМС Индии уже потеряли один самолет МиГ-29К, потерпевший аварию во время взлета на авиабазе Ганза 3 января 2018 года, летчик тоже успешно катапультировался. Таким образом, всего ВМС Индии к настоящему времени потеряли четыре самолета МиГ-29К/КУБ, однако нынешняя катастрофа стала первой потерей самолета этого типа в индийском флоте во время полетов непосредственно с паоубы авианосца, и, видимо, первой, приведшей к гибели члена экипажа.

Всего по контрактам 2004 и 2010 годов ВМС Индии получили 45 корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (9-41 и 9-47) производства АО "РСК "МИГ", поставки которых были произведены с 2009 по 2016 годы. Эти самолеты состоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий индийской морской авиации на авиабазе Ганза в Гоа.

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