Разбился индийский МиГ-29КУБ

Как сообщают индийские СМИ, около полудня 16 ноября 2019 года вскоре после взлета с авиабазы авиации ВМС Индии Ганза (Даболим) в Гоа разбился двухместный корабельный истребитель МиГ-29КУБ российского производства из состава авиации ВМс Индии. Оба индийских летчика - кэптен М. Шеохан (Captain M Sheokhand) и лейтенант-коммандер Дипак Ядав (Lt Commander Deepak Yadav) успешно катапультировались.Поедставитель министерства обороны Индии заявил, что, по предварительным данным, авария произошла вследствие пожара в одном из двигателей самолета, причем, по последним сообщениям, причиной пожара было столкновение со стаей птиц.

Обломки разбившегося корабельного истребителя МиГ-29КУБ авиации ВМС Индии. Гоа, 16.11.2019 (с) indianexpress.com

Индийское информационное агентство PTI передало следующее сообщение представителя министерства обороны Индии: "Примерно в полдень двухместный самолет MIG-29K во время регулярного учебного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ​​INS Hansa в Даболиме в Гоа. Пилот заметил, что левый двигатель загорелся, а затем произошло и загорание правого двигателя. Попытки спасти самолет оказались безуспешными из-за повреждений и низкой высоты. Пилот, демонстрируя присутствие духа, направил самолет вдаль от населенных пунктов, и оба пилота благополучно катапультировались. ВМС начато расследование. Оба пилота в безопасности. Не произошло ни гибели людей, ни ущерба имуществу на земле".

Напомним, что по контрактам 2004 и 2010 годов ВМс Индии получили 45 корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (9-41 и 9-47) производства АО "РСК "МИГ", поставки которых были произведены с 2009 по 2016 годы. Эти самолеты состоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий индийской морской авиации на авиабазе Ганза в Гоа.

РАнее ВМС Индии уже потеряли один самолет МиГ-29К, потерпевший аварию во время взлета на авиабазе Ганза 3 января 2018 года.

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Падение разбившегося корабельного истребителя МиГ-29КУБ авиации ВМС Индии. Гоа, 16.11.2019 (с) The Economic Times

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