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ТАСС

Путин: падение инвестиций в добычу нефти и газа до минимумов за 15 лет не связано с СВО

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Добыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Богодвид

Как заявил президент РФ, этот показатель в 2020-2021 годах упал до минимальных показателей за последние 15 лет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2020-2021 годах упал до минимальных показателей за последние 15 лет, это никак не вызвано проведением Россией специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Он отметил, что в последние годы агрессивно продвигалась зеленая повестка. "Конечно, [такая повестка] нуждается в поддержке, но это необходимо делать по уму, а когда речь идет об агрессивном продвижении этой повестки, в том числе и в еврозоне, глобальный нефтегазовый сектор уже оказался недоинвестирован. При этом против ведущих производителей нефти, а это порядка 20% мировой индустрии, были введены санкции ЕС и США. В итоге в 2020-2021 годах инвестиции в добычу нефти и газа опустились до минимальных уровней за последние 15 лет, - указал Путин. - То есть задолго до начала нашей специальной операции на Донбассе. И эти инвестиции оказались в два с лишним раза ниже, чем в 2014 году, из-за действий так называемых западных политиков, и бизнес недовложил $2,5 трлн".

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы. ТАСС - информационный партнер мероприятия. 

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Путин Владимир
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