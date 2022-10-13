Войти
ЦАМТО

Сенат США снял ограничения в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16

353
0
0
Истребитель F-16 ВВС Турции
Истребитель F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: hurriyetdailynews.com

ЦАМТО, 12 октября. Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила турецкая газета Yeni Safak.

Как напоминает агентство, США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

"Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен на стол президенту США Джо Байдену для утверждения", – пишет издание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
26.07.2022
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
12.10.2021
«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»
15.03.2021
Су-57 стал для Турции поводом подразнить Москву и Вашингтон
12.03.2020
The National Interest (США): может ли Турция разгромить российскую армию в Сирии?
05.03.2020
Американская компания исключила Турцию из списков программы F-35
27.11.2019
Политик: США уже не давят на Турцию из-за С-400, а уговаривают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины