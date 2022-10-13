Сенат США снял ограничения в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16

ЦАМТО, 12 октября. Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила турецкая газета Yeni Safak.

Как напоминает агентство, США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

"Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен на стол президенту США Джо Байдену для утверждения", – пишет издание.