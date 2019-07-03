Турция запасается запчастями для оружия в ожидании санкций США

Турция готова приобрести российские истребители в том случае, если Соединенные Штаты наложат на Анкару санкции за приобретение российского комплекса ЗРК С-400. От этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Информационное агентство Bloomberg утверждает, что Анкара, готовясь к худшему, накопила запас критически важных запчастей для оружия американского производства на случай, если Конгресс введёт в отношении Турции санкции за покупку российских ЗРК.

Неясно, когда было принято решение о создании запасов, но турецкие официальные лица говорят, что подготовка была проведена в ожидании возможного эмбарго со стороны США. Вашингтон угрожает санкциями Турции с 2017-2018 года, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил приобрести российскую систему ПРО С-400.

По словам двух турецких чиновников, знакомых с оборонной стратегией своей страны, местные военные, все еще помнящие жесткое эмбарго США на поставки оружия полвека назад, накапливают запасные части для самолетов F-16 и другой военной техники.

Отношения между Турцией и США накалены до предела

Отношения между двумя странами ухудшились в ходе войны в Сирии, когда США вооружили курдское ополчение, которое Турция рассматривает как террористическую группировку. И еще более обострились после попытки переворота 2016 года, в которой правительство Эрдогана обвиняет Фетхуллаха Гюлена, который скрывается на территории Соединенных Штатов.

Член НАТО Турция полна решимости приобрести технологии баллистических ракет и стремится к совместному производству С-400, добавили чиновники, ссылаясь на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что его страна должна получить зенитно-ракетный комплекс в течение ближайших нескольких дней.

Первая партия С-400 будет поставлена через неделю или 10 дней. Я четко сказал это Трампу, господин Путин тоже это сказал.

- цитирует слова турецкого лидера газета Haberturk.

США утверждают, что поворот Анкары к Москве позволит России собрать критическую важную разведывательную информацию, которая ослабит НАТО и поставит под угрозу американский малозаметный истребитель пятого поколения F-35, который турецкие компании помогают строить.

Тем не менее, несмотря на то, что Конгресс разрабатывает различные варианты санкций в отношении Турции, которые в их самой жесткой форме нанесут серьезный ущерб турецкой экономике, Трамп делает замечания и шаги, которые частично обнадеживают турецкую сторону.

В частности, на встрече "Большой двадцатки" в Японии президент США заявил, что администрация Обамы несправедливо обошлась с Эрдоганом, когда тот пытался купить американскую систему ПРО. В то время как сделка С-400 является "проблемой", США "ищут различные способы решения проблемы", сказал он.

Впрочем, слова Дональда Трампа были дезавуированы более поздним заявлением Белого дома о том, что президент "выразил озабоченность" по поводу сделки по покупке российской системы ПРО.

Санкции могут серьезно ухудшить и без того осложнившиеся отношения между двумя давними союзниками. Прошлым летом Вашингтон наказал Анкару за заключение в тюрьму американского пастора. Тогда турецкая лира потеряла около четверти своей стоимости, инфляция и безработица взлетели, и экономика вступила в первую техническую рецессию за десятилетие.

Санкции могут коснуться не только F-35

В разговоре с Bloomberg чиновники отказались ответить на вопрос о том, какие запчасти были накоплены, где они были куплены или как долго может продлиться этот процесс. Сам он призван просигнализировать о том, что Анкара лучше подготовилась к американским санкциям, чем в 1970-е, когда США ввели четырехлетнее эмбарго на поставки оружия в связи с захватом турецкими военными Северного Кипра.

В дополнение к запрету на продажу ударного истребителя F-35, санкциями могут быть затронуты системы ПВО и ПРО Patriot, тяжелый вертолет CH-47F Chinook, многофункциональный вертолет UH-60 Black Hawk и самолет F-16 Fighting Falcon.

- сообщают источники.

Если Турция будет исключена из программы F-35, она будет искать альтернативы для удовлетворения своих военных потребностей. В частности, существует высокая вероятность покупки Анкарой российских самолетов. Кроме того, Турция разрабатывает собственный самолет пятого поколения и баллистические ракеты для ВС страны и экспорта, заявили турецкие чиновники.