Байден заявил, что администрация США обсуждала ответ на применение РФ ядерного оружия

Также президент США заявил, что не планирует встречаться с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская администрация вела обсуждения ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что не собирается о них говорить.

"Обсуждения этого были, но было бы безответственно говорить о том, что мы могли и не могли бы сделать", - сказал он в интервью телекомпании CNN, которое было показано во вторник вечером.

На вопрос, поручал ли он военному ведомству проработать сценарий возможных действий в подобной ситуации, Байден ответил, что "Пентагон не надо было просить".

Байден в настоящее время не планирует встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати, однако считает, что это будет зависеть от того, что российский лидер захотел бы обсудить.

Байдену был задан вопрос, хотел бы он встретиться с Путиным на саммите. "Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но, к примеру, если бы он подошел ко мне на [саммите] G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении [американки Бриттни] Грайнер". Полагаю, это зависело бы от ситуации", - ответил он.

"Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече Группы семи сегодня утром. Суть в том, чтобы ничего [не обсуждать] об Украине без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой, не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобное. Так что это будет зависеть от того, о чем именно он хотел бы поговорить", - пояснил Байден. Президент США добавил, что "не видит смысла" в том, чтобы встречаться с Путиным сейчас.

Байден заявил, что не думает, что Путин применит тактическое ядерное оружие на Украине.