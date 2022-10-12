СМИ: развитие кризиса на Украине зависит от того, нужно ли США его продолжение

В редакционной статье печатной версии китайской газеты Global Times говорится, что Соединенные Штаты хотят в полной мере извлечь выгоду из конфликта, в том числе сделать Европу более зависимой от них

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. США наблюдают за эскалацией ситуации на Украине, развитие кризиса зависит от того, нужно ли Соединенным Штатам продолжение этого конфликта. Об этом говорится в опубликованной во вторник редакционной статье печатной версии китайской газеты Global Times.

Как пишет издание, последние несколько дней российско-украинский конфликт становился "все более непредсказуемым". На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, Россия назвала его актом терроризма со стороны Украины, а 10 октября она нанесла ответный удар, пишет газета. Авторы статьи отмечают, что "сам конфликт, похоже, превратился из пороховой бочки в ядерный реактор из-за определенных сил, раздувающих пламя войны, среди которых радикальная риторика президента США Джо Байдена о так называемой угрозе армагеддона".

На прошлой неделе Байден заявил, что риск "ядерного армагеддона" является самым высоким за последние 60 лет, указывается в материале. Отмечается, что позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби опроверг слова Байдена, заявив, что возможный "армагеддон" не является непосредственной угрозой и что у США нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие. Газета подчеркивает, что это уже второй раз, когда Белый дом пытается охладить опасения по поводу комментариев об "армагеддоне": с аналогичными комментариями выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Наблюдатели спорят о том, был ли Байден сбит с толку, были ли его заявления безрассудными или преднамеренными, отмечают авторы статьи. Многие склонны полагать, что американский президент просто изложил свои мысли - намеренно или нет, указывается в материале. Его комментарии можно рассматривать как "превентивный удар в общественном мнении по отношению к России или как пробный шар для проверки переломного для толерантности РФ момента перед лицом провокаций", пишет издание. Как отмечается, это то, что привыкли делать США, - "провоцировать до предела, а потом возлагать на другую сторону ответственность за то, перерастет ли напряженность в кризис".

"США с удовольствием наблюдают за эскалацией войны. Развитие конфликта зависит вовсе не от того, действительно ли Украина нацелена сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли США, чтобы война продолжалась", - говорится в статье. Указывается, что "в противном случае это могла бы быть совсем другая история, если бы США приложили усилия для продвижения переговоров между двумя сторонами".

Однако, пишет издание, у США есть свои расчеты - в полной мере извлечь выгоду из конфликта, в том числе сделать Европу более зависимой от них как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения безопасности. Вашингтон намерен истощать силы России до тех пор, пока Москва больше не сможет стремиться к прежней славе, а также еще больше вбить клин между РФ и международным сообществом, втягивая еще больше стран в американский антироссийский лагерь, говорится в редакционной статье.