Посол РФ в Оттаве: МИД Канады считает Крымский мост легитимной целью для ВСУ

Дипломат Олег Степанов был вызван во внешнеполитическое ведомство Канады в связи с событиями на Украине

ОТТАВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Канады считает Крымский мост законной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ее спецслужб. Об этом в телефонной беседе с российскими журналистами сообщил посол России в Канаде Олег Степанов, который в понедельник был приглашен в канадский МИД.

"Сегодня был приглашен на беседу к и.о.первого заместителя министра иностранных дел Канады Синди Терморшуйзен. Это было связано с событиями прошлых суток [на Украине], а также с прошедшими референдумами [по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ], - сказал он. - Я спросил свою коллегу, вызывала ли она посла Украины в Оттаве, чтобы предпринять демарш в отношении террористической атаки, совершенной Украиной в отношении Крымского моста. Вопрос поверг их в недоумение, мне было сказано, что Канада считает Крым частью Украины, что мост построен незаконно, используется в интересах снабжения Вооруженных сил России, поэтому, как подчеркнула госпожа замминистра, этот мост является легитимной военной целью в соответствии с законами войны и международным правом".

Кроме того, Степанов сообщил, что в МИД Канады никак не прокомментировали и не осудили заказное убийство журналистки Дарьи Дугиной, обстрелы Запорожской АЭС, убийства украинскими военными мирных жителей, которые, как они считают, сотрудничают с РФ. "Общая реакция была такая: это другое, - сказал дипломат. - Получается, что русских можно убивать, взрывать у нас мосты, совершать теракты. Это не подвергается критике. Но если мы говорим об акте терроризма, то не осудив его, ты по сути его поддержал".

Комментируя содержание беседы с Терморшуйзен, Степанов уточнил, что "канадская сторона изложила свою предсказуемую позицию, что они сильно это осуждают и требуют от России прекратить боевые действия, вывести войска с территории того, что они считают Украиной, и вернуть Крым, тем самым обеспечив мир <...>". По словам посла РФ, он изложил российское видение ситуации и напомнил, что "на протяжение месяцев высшее российское руководство <...> говорило об определенных красных линиях, пересечение которых будет иметь последствия для Украины и Запада". "Жаль, что на Западе и в Канаде в частности этого не услышали", - резюмировал дипломат.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Он также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, то ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней.