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РИА Новости

Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в операции, считают в ГД

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат Картаполов отверг необходимость участия совместных сил России и Белоруссии в СВО

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в специальной военной операции нет, с этим справляется действующая группировка, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Что касается участия (объединенных сил) в специальной военной операции – думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание (сил РФ и Белоруссии) нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии) и наших белорусских братьев", - сообщил парламентарий.

Также он отметил, что развертывание совместных сил происходит в ответ на действия "наших оппонентов", в первую очередь Польши, которая на границе с Белоруссии преступила к развертыванию соединений. "Поэтому, конечно, мы не можем оставаться безучастными… Это не новая группировка, она предусмотрена в рамках союзного государства. И так и называется - Региональная группировка вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Ежегодно на плановых учениях отрабатывалось ее развертывание и решение задач. На сегодняшний день просто принято решение по просьбе президента Белоруссии эту группировку развернуть. В каком объеме - пока рано говорить. Решение будет принято генеральными штабами наших стран", - также рассказал Картаполов.

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