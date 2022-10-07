В России заявили о проведении эксперимента SIRIUS даже при отказе от участия в нем NASA

Он состоится в 2023 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный эксперимент SIRIUS, предполагающий годовую изоляцию экипажа в наземном испытательном комплексе, состоится в 2023 году даже при отказе NASA HRP (Human Research Program, "программа исследований человека") от участия. Об этом сообщил ТАСС директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Он отметил, что NASA HRP подтверждают свою заинтересованность, но вопросы участия в эксперименте должны быть формально решены с руководством в NASA и с Госдепартаментом.

"Пока они в стадии решения этого вопроса. Но мы наших партнеров предупредили в том плане, что есть график, график предварительно с ними был обговорен. И эта предварительная дата старта, ноябрь, это было больше по их просьбе. Мы думали начать эксперимент раньше, может в июне. Но потом согласились с их предложением. Но мы предупредили их, что если они не будут готовы, то мы будем проводить эксперимент в любом случае", - сказал Орлов.

Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") является международным проектом, организаторами которого выступают ИМБП РАН и NASA HRP. Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос, наземный изоляционный комплекс расположен в Москве на базе ИМБП.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годы. В июле 2022 года в Москве завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос.