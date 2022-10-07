На Запорожье сообщили, что спецназ ВСУ при участии Великобритании готовят к захвату ЗАЭС

По данным главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в учениях ВСУ принимают участие группы численностью от 100 до 110 человек

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Элиту Вооруженных сил Украины (ВСУ) - Силы специальных операций - при участии британских специалистов тренируют для захвата Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского - Сил специальных операций ВСУ - в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь идет про Запорожскую АЭС - тут сомнений нет", - сказал он.

По словам Рогова, в учениях принимают участие группы численностью от 100 до 110 человек. "Их боевое слаживание находится на хорошем уровне. Они по несколько месяцев, а некоторые и по полгода тренировались в Великобритании", - проинформировал он.

Как сообщил глава движения "Мы вместе с Россией", учения проходят на верхнем бьефе Днепра, то есть выше по течению ДнепроГЭС, в том числе в районе населенного пункта Вольноандреевка. "Здесь показательно то, что учения проводятся не только с использованием стрелкового оружия, ПТУР, ПЗРК, но и ударных беспилотников "Байрактар ТБ-2". Это все говорит о том, что с их стороны идет системная и хорошо слаженная работа, результаты которой мы, боюсь, предположительно можем увидеть в ближайшем будущем. И пристрелка к территориям вокруг Энергодара, в частности к селам Ивановка и Балка, скорее всего, является составляющей отработки форсирования Днепра и высадки десанта", - указал Рогов.

По его данным, для проведения операции подготовлено несколько десятков самоходных понтонных переправ, скорость которых может достигать 20 км/ч.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения и пытались высадить десант со стороны водохранилища. Одна из таких попыток, по данным Минобороны РФ, была направлена на захват станции перед приездом миссии МАГАТЭ 1 сентября.