Описаны характеристики поставляемых для HIMARS снарядов

Управляемые реактивные снаряды GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые США поставляют на Украину для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут использовать в других моделях РСЗО. О характеристиках боеприпасов «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что снаряды семейства GMLRS являются высокоточными, а их дальность составляет 120-150 километров. Эти боеприпасы подходят к HIMARS, а также пусковым установкам РСЗО M270 MLRS и MARS 2, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Семейство управляемых реактивных снарядов GMLRS калибра 227 миллиметров разработала компания Lockheed Martin в 2005 году. Боеприпасы получили инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS.

Ранее бывший главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин предположил, что на удары РСЗО HIMARS можно ответить лазерным комплексом «Пересвет», который способен поражать любые летательные аппараты.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщило, что поставленные Украине РСЗО HIMARS ремонтируют в дистанционном режиме с территории Польши.