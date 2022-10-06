Войти
Известия.ru

Военный эксперт рассказал о поставляемых для HIMARS снарядах GMLRS

117
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven

Военный эксперт Леонков рассказал о снарядах GMLRS, поставляемых США для РСЗО HIMARS

Военный эксперт Алексей Леонков в среду, 5 октября, рассказал «Известиям» о снарядах GMLRS, которые США поставляют на Украину для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как пояснил специалист, эти снаряды высокоточные, а их дальность составляет порядка 120-150 км. Они подходят как к системам HIMARS, так и к пусковым установкам MLRS и Mars-2, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Понятное дело, что когда США такое заявляет, нам без разницы куда они полетят, потому что после присоединения четырех областей там всё объявляется нашей территорией, поэтому, я думаю, что реакция со стороны наших военно-политических кругов будет адекватной на применение данного оружия», — подчеркнул он.

Леонков отметил, что после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России страна, поставляющая подобное вооружение, станет участником или соучастником военных действий.

«Наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин] говорил, что мы будем защищать нашу территорию всеми имеющимися средствами без исключения», — заключил он.

Ранее в этот день в Пентагоне сообщили, что США поставили Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS к РСЗО HIMARS. Однако киевский режим настаивал на поставках ATACMS, так как такие ракеты увеличивают дальность стрельбы американских систем до 300 км.

4 октября пресс-служба Пентагона сообщила об отправлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

За день до этого Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.10.2022
Заявка Зеленского в НАТО — прямой путь к ядерному конфликту
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
25.08.2022
Небензя: США, поставляя оружие Украине, становятся соучастниками убийств мирных жителей
22.08.2022
Путин смеется над Европой. Ее единство в отношении Украины на грани краха
18.07.2022
Спецоперация: время собирать трофеи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100