Российский генерал назвал способ ответить на удары американских HIMARS

Экс-главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин считает, что «пружина» в конфликте на Украине сжимается и российские войска в скором времени нанесут решительный удар. Об этом он заявил в беседе с MK.RU.

По его словам, противник располагает серьезным вооружением, способным наносить высокоточные удары, в том числе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, а также гаубицами M777 калибра 155 миллиметров.

В ответ на это, по словам Чиркина, Вооруженным силам России следует «применять что-то новое». «Хотелось бы спросить: а где наш лазерный комплекс "Пересвет"? (...) Который может засвечивать оптикоэлектронные спутники на геостационарной орбите, (...) который может сбивать любые летательные аппараты», — назвал он возможный способ ответа.

На замечание журналиста о том, что таким образом противостояние переместится в космос, генерал подчеркнул, что Вашингтон ни в одном из конфликтов не беспокоился о соблюдении международных правил и миролюбивых принципов.

18 мая бывший вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что лазерное оружие, которое может поражать беспилотники, начало поступать в российские войска, первые образцы уже используются.

«Пересвет» — комплекс российского лазерного оружия. Большая часть информации о нем засекречена, однако, по оценкам экспертов, он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.