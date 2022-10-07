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ТАСС

Глава NASA рассчитывает на продолжение совместной работы с Россией на МКС до 2030 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Билл Нельсон сообщил, что считает РФ "очень важным" партнером, который вместе с NASA "помогает поддерживать работу станции"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава NASA Билл Нельсон в среду заявил, что рассчитывает на продолжение совместной работы с Россией на Международной космической станции до 2030 года, так как РФ - важный партнер.

"Мы рассчитываем, что Россия останется нашим партнером на МКС до 2030 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Отвечая на вопрос журналиста, является ли Россия важным партнером в космосе, Нельсон уточнил, что считает Россию "очень важным" партнером, который вместе с NASA "помогает поддерживать работу станции".

Сегодня космический корабль Crew Dragon, на котором российский космонавт Анна Кикина отправилась на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа миссии Crew-5, вышел на околоземную орбиту.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Вместе с Кикиной на МКС отправились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск). Продолжительность пребывания экипажа на МКС, как планируется, составит 145 суток. 

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