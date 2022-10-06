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Военное обозрение

В Пентагоне не увидели необходимости поставлять на Украину ракеты ATACMS и танки западных образцов

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS, а также танков западного производства, по крайней мере в ближайшее время. В Пентагоне посчитали поставки ракет и танков нецелесообразными.

Во вторник в Министерстве обороны США прошел брифинг, в рамках которого на вопросы журналистов ответила заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер. Основная тема брифинга - Украина и ее запросы по поставкам вооружений. А как известно, Киев настойчиво выпрашивает у Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS c радиусом действия 300 километров и танки. Так вот, ни ракет, ни танков Украина не получит, по крайней мере в ближайшее время.

По словам Купер, в Пентагоне не видят необходимости передавать украинской армии оперативно-тактические ракеты ATACMS, объясняя это тем, что поставляемые на Украину управляемые реактивные снаряды GMLRS с дальностью 80 километров позволяют поражать большинство "российских целей", в том числе в Крыму. Представитель Пентагона подчеркнула, что "Крым - это Украина", поэтому США не запрещают применять американские вооружения для ударов по территории полуострова.

По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS (...) они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя (...) включая Крым. И просто для ясности: Крым – это Украина

- добавила она.

Что же касается западных танков для ВСУ, в Пентагоне считают нецелесообразным поставлять их на Украину, поэтому продолжат искать и поставлять советские образцы. Объясняется это тем, что под советские танки у Киева имеется ремонтная база и никого переучивать не надо. Главная же проблема с западной техникой - это обслуживание и ремонт, наладить это Запад быстро не может.

Мы абсолютно согласны с тем, что украинцам нужны танки (...) С точки зрения немедленной поставки и переброски самым простым вариантом являются танки советского образца, которые украинцы уже умеют эксплуатировать и, что еще важнее, умеют их ремонтировать, для них есть запчасти

- подчеркнула Купер.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
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