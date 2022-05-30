Войти
ЦАМТО

МНО Польши намерено приобрести в США до 500 РСЗО M-142 HIMARS

207
0
0
Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 27 мая. Министр обороны Польши Мариуш Блащак 26 мая сообщил на своей странице в Twitter о подписании письма с запросом (LoR) на приобретение в США около 500 пусковых установок РСЗО M-142 HIMARS для ВС Польши.

РСЗО приобретаются в рамках программы "Хомар".

Как заявлено, техника должна поступить на вооружение 80 батарей реактивной артиллерии. Планируется, что значительная часть производства будет сконцентрирована в Польше.

По мнению ряда польских комментаторов, закупка такого количества М-142 осуществляется совершенно без учета планов развития ВС Польши и без учета финансовых реалий Минобороны. Также сложно предположить, в какие именно подразделения будут поставлены закупленные системы. Масштабы проекта предполагают наличие в составе ВС более 25 дивизионов по 18 РСЗО в каждом или 20 дивизионов по 24 ПУ в каждом. Пока потребности ВС Польши составляли поставку техники для 4 дивизионов (по одному в каждом артиллерийском полку).

В свою очередь, представитель Агентства вооружений Министерства национальной обороны подполковник Кшиштоф Платек заявил, что приобретение РСЗО будет основано на производственной кооперации. Уровень "полонизации" установок будет максимальным, что предусматривает применение польской системы управления огнем Topaz и шасси национального производства. Также имеются планы приобретения технологии производства реактивных боеприпасов (вероятно, управляемых РС семейства GMLRS).

Опыт боевых действий на территории Украины указывает на то, что для применения РСЗО необходимо будет создать достаточно большой запас боеприпасов. По оценке польских экспертов, потребность для М-142 превысит 10 тыс. РС, что приведет к серьезным затратам. Набор и подготовка личного состава для применения РСЗО также может потребовать времени и средств.

Как предполагается, заказанные системы присоединятся к 20 пусковым установкам M-142 HIMARS, закупленным Министерством национальной обороны Польши в американской конфигурации в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Похожие новости
30.05.2022
Австралия приобретет американские ракетные комплексы HIMARS
21.02.2022
НАТО побольше: как альянс усиливает военное присутствие в Восточной Европе
25.02.2019
Вместе против России: Польша строит военные планы с США
14.09.2018
Как ожидается, Польша на следующей неделе объявит о покупке в США 56 РСЗО HIMARS
30.11.2017
"Ни один враг не сможет войти в Польшу"
08.09.2015
В Польше показали концепт нового ракетного комплекса WR-300 «Омар»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»