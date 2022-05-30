МНО Польши намерено приобрести в США до 500 РСЗО M-142 HIMARS

ЦАМТО, 27 мая. Министр обороны Польши Мариуш Блащак 26 мая сообщил на своей странице в Twitter о подписании письма с запросом (LoR) на приобретение в США около 500 пусковых установок РСЗО M-142 HIMARS для ВС Польши.

РСЗО приобретаются в рамках программы "Хомар".

Как заявлено, техника должна поступить на вооружение 80 батарей реактивной артиллерии. Планируется, что значительная часть производства будет сконцентрирована в Польше.

По мнению ряда польских комментаторов, закупка такого количества М-142 осуществляется совершенно без учета планов развития ВС Польши и без учета финансовых реалий Минобороны. Также сложно предположить, в какие именно подразделения будут поставлены закупленные системы. Масштабы проекта предполагают наличие в составе ВС более 25 дивизионов по 18 РСЗО в каждом или 20 дивизионов по 24 ПУ в каждом. Пока потребности ВС Польши составляли поставку техники для 4 дивизионов (по одному в каждом артиллерийском полку).

В свою очередь, представитель Агентства вооружений Министерства национальной обороны подполковник Кшиштоф Платек заявил, что приобретение РСЗО будет основано на производственной кооперации. Уровень "полонизации" установок будет максимальным, что предусматривает применение польской системы управления огнем Topaz и шасси национального производства. Также имеются планы приобретения технологии производства реактивных боеприпасов (вероятно, управляемых РС семейства GMLRS).

Опыт боевых действий на территории Украины указывает на то, что для применения РСЗО необходимо будет создать достаточно большой запас боеприпасов. По оценке польских экспертов, потребность для М-142 превысит 10 тыс. РС, что приведет к серьезным затратам. Набор и подготовка личного состава для применения РСЗО также может потребовать времени и средств.

Как предполагается, заказанные системы присоединятся к 20 пусковым установкам M-142 HIMARS, закупленным Министерством национальной обороны Польши в американской конфигурации в 2019 году.