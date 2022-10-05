Войти
ЦАМТО

Министр обороны провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

376
0
0
Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу руководит очередным селекторным совещанием в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Источник изображения: https://pbs.twimg.com/

ЦАМТО, 4 октября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 октября прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая заседание, министр обороны напомнил, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооруженные Силы прибыло свыше 200 тыс. человек.

"Мною, – сказал Сергей Шойгу, – поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания".

Министр потребовал от командующих военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. А применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции.

Сергей Шойгу отметил, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев.

"Крайне важно, – сказал он, – внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований".

Глава военного ведомства поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации.

Сергей Шойгу сообщил, что в период избирательных мероприятий были сбиты семь самолетов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов.

После взятия под контроль Мариуполя, практически полностью разрушенного ВСУ и нацбатами, Верховный Главнокомандующий поставил задачу восстановить пострадавшую инфраструктуру города и обеспечить жильем лишившихся этого жилья.

Специалисты военно-строительного комплекса выполняют данное поручение в круглосуточном режиме.

В настоящее время в Мариуполе завершено строительство трех домов, дома сданы под ключ и благоустройство прилегающей территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. До конца года планируется возвести еще девять зданий.

За короткий срок, фактически за 85 дней в Луганске и Мариуполе построены два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест. Они полностью оснащены современным оборудованием.

За 40 дней построен водовод из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец – Донбасс" общей протяженностью около 90 км. Обеспечена подача семидесяти двух тысяч кубометров воды в сутки жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов.

В Волновахе завершено строительство водовода, что позволяет подавать 35 тысяч кубометров воды в сутки.

На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь.

Министр поблагодарил военных строителей за эффективно проделанную работу.

Далее глава военного ведомства коротко рассказал о подготовке к осенней призывной кампании.

В соответствии с Указом Президента призыв граждан на военную службу начнется в ноябре, а увольнение в запас – с октября по декабрь.

Во всех регионах страны к работе приступят более двух тысяч семисот призывных комиссий. Планируется призвать 120 тысяч человек, что на семь с половиной тысяч меньше, чем осенью прошлого года.

Министр особо подчеркнул, что все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции.

Все условия для качественного проведения призыва созданы.

Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции.

Сергей Шойгу обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства.

Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил обсудить состояние парка самолетов военно-транспортной авиации, которая решает различные задачи на территории страны и за ее пределами.

"Сегодня заслушаем предложения Главного командования Воздушно-космических сил по поддержанию исправности авиатехники и наращиванию оперативных возможностей военно-транспортной авиации", – сказал Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки касался инфраструктуры береговых радиотехнических постов, ведущих мониторинг морской обстановки в зонах ответственности флотов.

Дежурство на этих постах несут более 900 офицеров, мичманов и матросов на значительном удалении от населенных пунктов, в труднодоступных районах, зачастую в сложных климатических условиях.

В этой связи, как подчеркнул Сергей Шойгу, крайне важно поддерживать в исправном состоянии казарменные и специальные фонды подразделений, оперативно возводить отдельные сооружения и блочно-модульные городки. Особенно это касается регионов Крайнего Севера и Камчатки. Дальнейшее развитие инфраструктуры для береговой системы наблюдения повысит качество жизни личного состава и эффективность выполнения поставленных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
03.01.2022
«Битва за Арктику». Что Москва и США не поделили на Севере
10.02.2021
Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны
06.05.2020
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
19.06.2019
Русофобия лечится гиперзвуком
21.08.2018
На Северном флоте прошла внезапная проверка боеготовности
02.02.2018
Единый день приёмки военной продукции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:33
  • 34233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.10 09:29
  • 9
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 05:44
  • 18
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 05:19
  • 2
Народ и армия едины?
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 04.10 19:54
  • 2
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
  • 04.10 15:23
  • 5
Минпромторг импотент? Да!
  • 04.10 11:51
  • 2
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации