Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной страны. 6 октября 2017.

ЦАМТО, 30 мая. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 30 мая состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Министр обороны начал совещание с информирования руководящего состава о ходе проведения специальной военной операции и заявил о том, что группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.

"Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HERM и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу", – сообщил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям.

"Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары.

За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" в Киеве", – сообщил министр обороны.

"Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", – уверен глава военного ведомства.

"Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши Вооруженные Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков", – заявил Сергей Шойгу.

"Так, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника. Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним наносилось огневое поражение", – напомнил генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны подробно остановился на инциденте, связанном с атаками беспилотников в Москве и Московской области, который произошел сегодня.

"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам.

В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Все они поражены.

В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять – сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", – сообщил министр обороны.

Как отметил Сергей Шойгу, в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 155-я бригада морской пехоты награждена орденом Жукова.

Почетные наименования "гвардейские" присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку", – сообщил Сергей Шойгу.

"Хочу особо отметить военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают наших военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям.

Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции", – сказал министр обороны.

Он также поздравил коллег Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского с награждением Указом президента России орденом Александра Невского".

"Ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова", – напомнил министр обороны.

Продолжая селекторное совещание, генерал армии Сергей Шойгу напомнил о начале в войсках летнего периода обучения.

"Первого июня в Вооруженных Силах начинается летний период обучения. Ему предшествовала основательная подготовительная работа. Проведено свыше двух с половиной тысяч мероприятий", – сообщил министр обороны.

"В период учебы основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления, боевом слаживании вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей. Планируется подготовить и провести учения разного масштаба", – отметил министр обороны.

"Большое внимание будет уделено совместному учению с миротворческими силами ОДКБ, совместному антитеррористическому учению в рамках "СМОА плюс", – добавил он.

"Выполнение спланированных мероприятий позволит обеспечить требуемый уровень готовности армии и флота, выполнение задач по защите национальных интересов и эффективно реагировать на изменения военно-политической обстановки", –- подытожил глава военного ведомства.

В тематической части селекторного совещания рассмотрены вопросы, связанные с выполнением Объединенной судостроительной корпорацией государственного оборонного заказа по ремонту с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года.

После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.

"Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", – сказал министр обороны.

Он также напомнил, что судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота.

Недавно, 13 мая, в состав Военно-морского флота передан корвет "Меркурий".

Работы по пяти подводным лодкам и шести надводным кораблям находятся на завершающем этапе.

Еще одним важным для обсуждения на селекторном совещании вопросом стала безопасность полетов в Вооруженных Силах.

В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения.

"Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", – отметил министр обороны.

"В связи с этим мы задействуем новые подходы к подготовке авиационного персонала, внедряем в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуем критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов", – подчеркнул он.

По словам министра обороны, проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора.

"Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях. Планируем в ближайшее время подключить к ней федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда", – сообщил глава военного ведомства.

"Сегодня подведем итоги работы по обеспечению безопасности полетов в первом полугодии и наметим действия по снижению аварийности воздушных судов", – сказал министр обороны, обращаясь к участникам селекторного совещания.