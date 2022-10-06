Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек

Сергей Шойгу поручил Генштабу исчерпывающе объяснить военкомам, кому положены отсрочки

На сегодняшний день в войска прибыли уже более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Они проходят обучение и боевое слаживание на 80 полигонах и в шести учебных центрах, сообщил 4 октября министр обороны Сергей Шойгу. Он потребовал, чтобы офицеры с боевым опытом проводили дополнительные занятия с новобранцами. А также поручил Генштабу довести до всех военкоматов разъяснения, кто и по каким основаниям имеет право на отсрочку от призыва. Эксперты объяснили «Известиям» причины нарушений, допущенные военкоматами в ходе мобилизации. В Минобороны 4 октября также рассказали о сдерживании натиска украинских формирований и ударах по районам их сосредоточения.

Призыв к военкомам

Глава Минобороны Сергей Шойгу 4 октября рассказал о ходе частичной мобилизации. По его словам, на сегодняшний день в войска уже прибыли свыше 200 тыс. человек. Обучение вновь сформированных подразделений проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В районы боевых действий они направятся после подготовки и боевого слаживания.

— Требую от командующих военных округов и Северным флотом — в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции, — заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Он также обратил внимание, что в военкоматы приходит много добровольцев, и крайне важно внимательно подходить к каждому обращению — никому не отказывать без серьезных оснований.

Говоря об осенней призывной кампании, глава ведомства сообщил, что призыв начнется в ноябре, а увольнения в запас — с октября по декабрь. Этой осенью планируется призвать 120 тыс. человек, на 7,5 тыс. меньше, чем год назад. По словам министра, отслуживших призывников отправят домой. А молодое пополнение будут распределять в подразделения, не задействованные в специальной военной операции.

По итогам совещания Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек. В первую очередь это касается школьников и студентов очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, отсрочки касаются сотрудников предприятий ВПК, организаций, связанных с информационными технологиями, связью, финансовой системой, людей, работающих в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в СМИ, на вещательных каналах и радиоканалах.

Особое внимание глава военного ведомства обратил на то, что до военкоматов надо как можно скорее довести разъяснения об отсрочках для граждан, у которых дети страдают тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и тех, у кого есть трое детей, один из которых инвалид.

— Военкомы действительно слишком резво побежали за выполнением задачи в том смысле, что решили быстренько выполнить план и отчитаться, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — На самом деле частичная мобилизация требует, я бы сказал так, человеческого подхода. Одна из проблем заключается в том, что такое мероприятие проходит у нас впервые, и опыта ее вообще ни у кого нет, даже у старых военкомов. В Чечне мы закрывали потребности «второгодниками» — солдатами второго года службы, и тогда не было необходимости проводить частичную мобилизацию. А сейчас призываются военнослужащие запаса. Такой мобилизации в современной истории военкоматы не проводили.

Второй фактор, который, по мнению эксперта, повлиял на ход частичной мобилизации — в свое время во время военных реформ в районных военкоматах были убраны должности, которые занимали кадровые военные. Потом систему начали восстанавливать, и военных в военкоматы вернули.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— И тогда произошел своего рода разрыв: на новые позиции пришли люди с войск, и, откровенно говоря, они шли, как говорится, на теплые места — считали, что тут не надо напрягаться. А оказалось, что надо, — отметил Александр Перенджиев. — Так что этот разрыв поколений военкомов тоже сказался на качестве работы. Когда они занимались плановым призывом, всё было спокойно, если и были трения, они были решаемы. А сейчас всё это начало происходить в форме чрезвычайности, поэтому получилось немного набекрень, с нарушениями. Пришлось вмешаться министру. Поэтому со временем надо будет военкомов потренировать, организовать им какие-то курсы повышения квалификации, а не просто инструкторы от министра обороны. Должны быть проведены потом тренировки и обучение, как это делается в войсках. Чтобы не было перегибов и ляпов.

На рубежах обороны

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 4 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

— На купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования «Восток».

На краснолиманском направлении было нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВФУ и двум пунктам временной дислокации нацформирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

На лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВФУ уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.

Ракетными ударами поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВФУ и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15 т боеприпасов, в том числе снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

В результате ударов ВКС России на криворожском и андреевском направлениях по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 43 артиллерийских подразделения, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 и 157 районов сосредоточения войск.

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбиты украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк в ДНР и Су-24 в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.

Штурмовик Су-25 ВКС России Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Войска ПВО за сутки уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Прицельными ударами

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко оборонял район, когда на одном из направлений Дмитрий обнаружил группу диверсантов. Он принял решение навязать бой. Российское подразделение уничтожило командира группы и до 10 боевиков, остальные стремительно отступили, оставив раненых на поле боя.

— Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко в сочетании с его высокой подготовленностью позволили сорвать планы противника атаковать позиции российских войск, не допустив при этом потерь среди личного состава, — заявили в военном ведомстве.

Сержант Владимир Гунько в составе расчета боевой машины оказывал артподдержку мотострелкам. Получив от передовой группы информацию о координатах украинского формирования, он оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по его позициям. Расчет под командованием сержанта Гунько уничтожил взводный опорный пункт, боевую машину пехоты и до 15 боевиков.

Работа реактивной системы залпового огня «Ураган» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Сержант Мусаиб Умаров в составе расчета системы залпового огня «Ураган» выполнял задачи по артподдержке наступающих батальонно-тактических групп. В ходе боя его расчет нанес прицельный удар по опорному пункту, в результате были уничтожены склад боеприпасов, до 10 боевиков и два автомобиля. Это создало брешь в оборонительных редутах, что привело к отступлению украинских формирований, рассказали в ведомстве.

Колонна сержанта Константина Морозова, которая везла боеприпасы на позиции российских войск, попала под огонь артиллерии. Константин, маневрируя, вывел загруженный боеприпасами автомобиль из-под удара и своевременно доставил груз наступающим подразделениям. Действуя на передовой, Морозов огнем из штатного оружия уничтожил пять боевиков и оказал первую медпомощь двоим раненым сослуживцам, после чего доставил их в безопасный район, рассказали в ведомстве.

Андрей Федоров

Роман Крецул