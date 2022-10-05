Рогов: гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ не по доброй воле, его могли шантажировать

Игоря Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию после его признания в связях с украинскими спецслужбами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Выдворенный властями Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию генеральный директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Игорь Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) не по своей воле, его могли шантажировать. Об этом заявил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы же прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникации с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя, НАЭК (Национальной атомной энергогенерирующей компании - прим. ТАСС) "Энергоатом", подчиняющегося [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и постоянного террора со стороны [киевского] режима. <...> Если у него был большой страх перед СБУ, значит, нашли механизмы [шантажа], какими можно действовать", - сказал Рогов.

Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию после его признания в связях с украинскими спецслужбами. На видео, показанном в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", гендиректор ЗАЭС рассказал, что при помощи мессенджеров передавал представителям киевского режима сведения о текущем состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны Вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.